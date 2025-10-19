Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Санкции с криминализацией

Кипр и ряд других стран ЕС ввели уголовную ответственность за нарушение ограничений

Европейские страны постепенно внедряют в свое национальное законодательство уголовную ответственность за обход санкций, введенных в отношении РФ. Среди государств, пусть и не сразу, но сделавших это,— Кипр. Преступлением в этой юрисдикции теперь считается предоставление фондирования или экономических ресурсов подсанкционным лицам — что, по оценкам экспертов, может трактоваться весьма широко. В качестве таких действий может расцениваться наличие счетов в подсанкционных банках РФ у россиян с кипрским паспортом, работа в компаниях из санкционного списка ЕС, а также оказание бизнесу с российским участием услуг, например, консультационных.

Фото: Petros Giannakouris / AP

20 октября истекают пять месяцев с даты, к которой страны ЕС должны были принять нормы об уголовной ответственности за нарушение антироссийских санкций — во исполнение директивы Европарламента и Совета ЕС 2024/1226 от 24 апреля 2024 года. Эта директива установила рамочные определения преступлений и диапазоны наказаний, но без имплементации в национальное законодательство ее положения не могут применяться к гражданам напрямую (в отличие от регламентов ЕС о санкциях), поясняет партнер КА Delcredere Андрей Рябинин.

Для двух стран сделаны исключения — для Нидерландов, где уже есть подобный закон, и Дании, на которую из-за оговорки об отказе от сотрудничества с ЕС в области правосудия и внутренних дел требования о внедрении положений директивы не распространяются. Другие страны должны были принять свои законы до 20 мая 2025 года, но к этой дате, согласно публичным данным, требования выполнили лишь семь из них (Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия, Финляндия и Швеция). Остальным 18 странам (Бельгия, Болгария, Чехия, Германия, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Венгрия, Мальта, Австрия, Польша, Португалия, Румыния и Словения) Еврокомиссия 24 июля направила уведомление, призвав принять немедленные меры для приведения законодательства в соответствие с требованиями ЕС. После этого свои законы утвердили Кипр, Чехия и Венгрия.

Среди них наибольший интерес представляет Кипр как известная налоговая гавань для российского бизнеса и популярная у состоятельных россиян страна для получения ВНЖ или второго гражданства. По данным Евростата на 2023 год, 37 127 россиян имели ВНЖ Кипра. В 2020 году Кипр отменил программу предоставления гражданства за инвестиции, но в 2007–2020 годах, по данным Migration Policy Institute, гражданство республики получили 6779 инвесторов, преимущественно из РФ.

Возможности для «выезда» компаний с Кипра

Закон Кипра «О криминализации нарушения ограничительных мер союза» ввел полноценную уголовную ответственность за нарушение санкций. Наказывать будут, в частности, за предоставление фондирования или экономических ресурсов лицам из санкционных списков ЕС. «Для россиян с паспортом Кипра это может означать, что наличие счетов в российских подсанкционных банках, оказание услуг или работа в компаниях из санкционного списка ЕС могут трактоваться как предоставление им средств или ресурсов и подпадать под действие нового закона с существенным риском применения уголовной ответственности»,— поясняет руководитель практики международного комплаенса компании Orion Роман Хаминский. Ограничения охватывают любые формы финансового взаимодействия с подсанкционными лицами — запрещено и предоставлять средства, и получать их, добавляет советник практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова.

Как будет контролироваться исполнение закона

Как уточняет Роман Хаминский, ограничения распространяются не только на кипрских юрлиц и граждан, но и на тех, кто имеет там вид на жительство. Андрей Рябинин добавляет, что юрисдикция Кипра при расследовании нарушений санкций может покрывать и совершенные на территории республики иными лицами, в том числе с использованием кипрских компаний и банков. Также закон может применяться и к преступлениям за пределами Кипра. Например, если преступник имеет «обычное место жительства» в республике или нарушение совершено в интересах кипрской компании либо в связи с предпринимательской деятельностью, осуществляемой на Кипре даже частично. То есть действие закона может распространяться и на тех, кто постоянно проживает в стране, но, скорее всего, уточняет Мария Удодова, это «будет оцениваться в каждом конкретном случае».

  • На юрлиц-нарушителей могут быть наложены штрафы (1–5% годового оборота, или до €40 млн) и приняты другие меры — от лишения лицензий и доступа к госзакупкам вплоть до закрытия компании.
  • Для граждан предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере €100 тыс.

Предельные наказания на Кипре соответствуют указанным в директиве (то есть минимальным.— “Ъ”), отмечает Андрей Рябинин. Роман Хаминский добавляет, что ответственность за нарушение санкций в разных странах ЕС варьируется: например, в Швеции могут лишить свободы на срок до 6 лет, в Латвии — до 12 лет за преступления в крупном размере.

По словам партнера департамента налогов и права компании ДРТ Елены Соловьевой, остающийся на Кипре бизнес, связанный с российскими лицами, может столкнуться с увеличением операционных расходов и усложнением ведения деятельности, в том числе из-за отказа локальных сервис-провайдеров оказывать услуги. Нормы закона, говорит она, могут трактоваться широко — например, оказание юридических или иных консультационных услуг может подпадать под «предоставление ресурсов». Это, полагает Елена Соловьева, приведет к еще большему оттоку российского капитала, в том числе путем ликвидации или «переезда» компаний.

Случаи привлечения к уголовной ответственности в странах ЕС за нарушение санкций уже появились, но о подобных делах на Кипре пока неизвестно.

Анна Занина, Евгения Крючкова

