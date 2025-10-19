Санкции с криминализацией

Европейские страны постепенно внедряют в свое национальное законодательство уголовную ответственность за обход санкций, введенных в отношении РФ. Среди государств, пусть и не сразу, но сделавших это,— Кипр. Преступлением в этой юрисдикции теперь считается предоставление фондирования или экономических ресурсов подсанкционным лицам — что, по оценкам экспертов, может трактоваться весьма широко. В качестве таких действий может расцениваться наличие счетов в подсанкционных банках РФ у россиян с кипрским паспортом, работа в компаниях из санкционного списка ЕС, а также оказание бизнесу с российским участием услуг, например, консультационных.

20 октября истекают пять месяцев с даты, к которой страны ЕС должны были принять нормы об уголовной ответственности за нарушение антироссийских санкций — во исполнение директивы Европарламента и Совета ЕС 2024/1226 от 24 апреля 2024 года. Эта директива установила рамочные определения преступлений и диапазоны наказаний, но без имплементации в национальное законодательство ее положения не могут применяться к гражданам напрямую (в отличие от регламентов ЕС о санкциях), поясняет партнер КА Delcredere Андрей Рябинин.

Для двух стран сделаны исключения — для Нидерландов, где уже есть подобный закон, и Дании, на которую из-за оговорки об отказе от сотрудничества с ЕС в области правосудия и внутренних дел требования о внедрении положений директивы не распространяются. Другие страны должны были принять свои законы до 20 мая 2025 года, но к этой дате, согласно публичным данным, требования выполнили лишь семь из них (Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия, Финляндия и Швеция). Остальным 18 странам (Бельгия, Болгария, Чехия, Германия, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Венгрия, Мальта, Австрия, Польша, Португалия, Румыния и Словения) Еврокомиссия 24 июля направила уведомление, призвав принять немедленные меры для приведения законодательства в соответствие с требованиями ЕС. После этого свои законы утвердили Кипр, Чехия и Венгрия.

Среди них наибольший интерес представляет Кипр как известная налоговая гавань для российского бизнеса и популярная у состоятельных россиян страна для получения ВНЖ или второго гражданства. По данным Евростата на 2023 год, 37 127 россиян имели ВНЖ Кипра. В 2020 году Кипр отменил программу предоставления гражданства за инвестиции, но в 2007–2020 годах, по данным Migration Policy Institute, гражданство республики получили 6779 инвесторов, преимущественно из РФ.

Закон Кипра «О криминализации нарушения ограничительных мер союза» ввел полноценную уголовную ответственность за нарушение санкций. Наказывать будут, в частности, за предоставление фондирования или экономических ресурсов лицам из санкционных списков ЕС. «Для россиян с паспортом Кипра это может означать, что наличие счетов в российских подсанкционных банках, оказание услуг или работа в компаниях из санкционного списка ЕС могут трактоваться как предоставление им средств или ресурсов и подпадать под действие нового закона с существенным риском применения уголовной ответственности»,— поясняет руководитель практики международного комплаенса компании Orion Роман Хаминский. Ограничения охватывают любые формы финансового взаимодействия с подсанкционными лицами — запрещено и предоставлять средства, и получать их, добавляет советник практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова.

Как уточняет Роман Хаминский, ограничения распространяются не только на кипрских юрлиц и граждан, но и на тех, кто имеет там вид на жительство. Андрей Рябинин добавляет, что юрисдикция Кипра при расследовании нарушений санкций может покрывать и совершенные на территории республики иными лицами, в том числе с использованием кипрских компаний и банков. Также закон может применяться и к преступлениям за пределами Кипра. Например, если преступник имеет «обычное место жительства» в республике или нарушение совершено в интересах кипрской компании либо в связи с предпринимательской деятельностью, осуществляемой на Кипре даже частично. То есть действие закона может распространяться и на тех, кто постоянно проживает в стране, но, скорее всего, уточняет Мария Удодова, это «будет оцениваться в каждом конкретном случае».

На юрлиц-нарушителей могут быть наложены штрафы (1–5% годового оборота, или до €40 млн) и приняты другие меры — от лишения лицензий и доступа к госзакупкам вплоть до закрытия компании.

Для граждан предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере €100 тыс.

Предельные наказания на Кипре соответствуют указанным в директиве (то есть минимальным.— “Ъ”), отмечает Андрей Рябинин. Роман Хаминский добавляет, что ответственность за нарушение санкций в разных странах ЕС варьируется: например, в Швеции могут лишить свободы на срок до 6 лет, в Латвии — до 12 лет за преступления в крупном размере.

По словам партнера департамента налогов и права компании ДРТ Елены Соловьевой, остающийся на Кипре бизнес, связанный с российскими лицами, может столкнуться с увеличением операционных расходов и усложнением ведения деятельности, в том числе из-за отказа локальных сервис-провайдеров оказывать услуги. Нормы закона, говорит она, могут трактоваться широко — например, оказание юридических или иных консультационных услуг может подпадать под «предоставление ресурсов». Это, полагает Елена Соловьева, приведет к еще большему оттоку российского капитала, в том числе путем ликвидации или «переезда» компаний.

Случаи привлечения к уголовной ответственности в странах ЕС за нарушение санкций уже появились, но о подобных делах на Кипре пока неизвестно.

Анна Занина, Евгения Крючкова