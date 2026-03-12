475 свердловских организаций по итогам 2025 года сработали в убыток

По итогам 2025 года 475 организаций Свердловской области сработали с убытком. Совокупный размер убытка превысил уровень 2024 года в два раза, при этом удельный вес убыточных организаций увеличился лишь на 4 процентных пункта, сообщил врио руководителя Свердловскстата Владислав Дзекунскас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом по итогам прошлого года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) свердловских организаций составил 636 млрд руб.

Господин Дзекунскас отметил, что 1440 организаций получили прибыль. «Сумма прибыли по сравнению с 2024 годом увеличена на 14,3%. Хочется отметить положительные результаты в сфере полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, в сфере транспортировки и хранения, в оптовой и розничной торговле, а также в финансовых и страховых компаниях»,— прокомментировал он.

Напомним, по итогам 2025 года в Свердловской области снизился индекс промышленного производства. А потребляемые услуги выросли в цене на 11,3%, продовольственные товары в целом подорожали на 6,6%.

Мария Игнатова