Свердловскстат: сильнее всего в регионе подорожали рыба, кофе, хлеб и консервы

В 2025 году потребительские цены на товары и услуги на территории Свердловской области возросли на 7,3%, к уровню 2024 года. Как рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Свердловскстата Владислав Дзекунскас, наибольшее удорожание произошло в сегменте потребляемых услуг – 11,3%, а продовольственные товары в целом подорожали на 6,6%.

Больше всего подорожали чай, кофе, какао, рыбные продукты, кондитерские изделия, хлеб, консервы – цены на них выросли на 10-17%. В то же время произошло снижение цен на яйца (-16%), сахар (-8,5%). Также снизились цены на свежие помидоры (-19%) и огурцы (-12%) по итогам прошлого года.

Среди непродовольственных товаров наибольший рост цен наблюдался на ювелирные изделия (15%), печатные издания (12%), медицинские товары (11%), моторное топливо (10%), строительные материалы (2,3%).

Снижение цен зафиксировано на теле-радио аппаратуру (6%), бытовые приборы – на 3,2%, персональные компьютеры — на 2,2%. «В основном это все импортная продукция, курс валюты сейчас комфортный для потребителя. Больше всего подешевели микроволновки, чайники, стиральные машины, миксеры, блендеры – от 7 до 9,4%»,— прокомментировал господин Дзекунскас.

Среди услуг больше всего выросли цены на услуги организаций культуры и ветеринарные услуги – рост более 22%, бытовые услуги подорожали на 16%, ЖКХ – на 13,6%, медицинские услуги — на 12%, услуги образования, страхования, транспорта – от 7 до 11%.

Индекс потребительских цен в январе нынешнего года к январю 2025 года составил 107,5%. На продовольственные товары прирост цен составил около 7%, на непродовольственные — 5%.

По словам Владислава Дзекунскаса, цены на бензин за год выросли на 11,2%, на дизельное топливо — на 9,4%. В то же время газомоторное топливо подешевело на 14,5%.

Напомним, по итогам 2025 года в Свердловской области снизился индекс промышленного производства.

Мария Игнатова