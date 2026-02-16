В Липецкой области ищут подрядчика для монтажа ФОКа за 303 млн рублей

Администрация Данковского округа Липецкой области объявила конкурс на монтаж физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Данкове. Начальная цена контракта составляет 303,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — бюджеты всех уровней. Большую часть средств планируют выделить в 2026 году.

Выполнить работы требуется с 1 по 23 апреля, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 30 апреля. Гарантия составит пять лет. Подрядчику предстоит смонтировать одноэтажное здание ФОКа площадью 2,1 тыс. кв. м на участке в 23 тыс. кв. м, там же должна появиться котельная на 48,8 кв. м. Вместимость ФОКа — 156 человек.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 2 марта, итоги планируется подвести 5 марта.

На прошлой неделе в Воронежской области объявили третьи торги на поставку и монтаж модульного бассейна в селе Каширском. Начальная цена контракта составляет 363,3 млн руб. Заявки на тендер принимаются до 2 марта.

Алина Морозова