В Екатеринбурге продлили арест экс-главе «ВСМПО-Ависма» Воеводину

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 19 апреля арест бывшему гендиректору «ВСМПО-Ависма» Михаилу Воеводину, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Михаилу Воеводину предъявлены обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Согласно версии следствия, он вместе с пятью фигурантами совершил мошенничество на 1,5 млрд руб. Они закупали шихтовый материал, который используется при производстве титана, по завышенным ценам. Михаил Воеводин был главой «ВСМПО-Ависма» с 2009 по 2020 год. Отметим, после его ухода из компании стало известно о расследовании дела о мошенничестве.

Кроме того, ранее Ленинский райсуд Екатеринбурга заочно арестовал гражданина США Игоря Райхельсона по обвинению в ущербе в 5,1 млрд руб. корпорации «ВСМПО-Ависма». Он также обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По данным следствия, Игорь Райхельсон злоупотребил полномочиями руководства компании, из-за чего причинил предприятию ущерб на сумму более 5,1 млрд руб. Сейчас он объявлен в международный розыск.

Артем Путилов