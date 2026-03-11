Гражданин США заочно арестован по обвинению в ущербе в 5 млрд «ВСМПО-Ависме»

Ленинский райсуд Екатеринбурга заочно арестовал гражданина США Игоря Райхельсона по обвинению в ущербе в 5,1 млрд руб. корпорации «ВСМПО-Ависма» (крупнейший производитель титана, Верхняя Салда, Свердловская область). Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, бизнесмена обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Следствие считает, что обвиняемый злоупотребил полномочиями руководства «ВСМПО-Ависма», чем причинил ущерб предприятию на сумму более 5,1 млрд руб. Игорь Райхельсон является гражданином США и объявлен в международный розыск. «Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу с момента задержания на территории России»,— сообщили в пресс-службе судов региона.

Напомним, под арестом находится бывший директор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин. Ему предъявлено обвинение по этой же статье. Всего по делу проходит шесть обвиняемых. Как сообщал «Ъ», в уголовное дело легли материалы о закупках шихтового материала, используемого при производстве титана, по завышенным ценам.

По версии СКР, Михаил Воеводин мог совершить это мошенничество в сговоре с Игорем Райхельсоном. «Ъ» сообщал, что бизнесмен является уроженцем Ленинграда. В 1979 году в 17-летнем возрасте он эмигрировал с семьей в США. Известен как успешный торговец редкими металлами, а также как джазовый пианист и композитор.

Мария Игнатова