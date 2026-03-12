Венгрия блокирует 20-й пакет санкций ЕС до возобновления транзита нефти

Венгрия будет блокировать принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге по итогам заседания правительства Венгрии.

«20-й пакет санкций будет заблокирован до тех пор, пока Украина не возобновит работу нефтепровода "Дружба"»,— сказал Гергей Гуйяш.

В конце февраля Будапешт и Братислава объявили о приостановке экспорта дизеля Киеву и допустили последующее ограничение поставок электроэнергии. Эти меры стали ответом на отказ Украины возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», поврежденному 27 января.

Нефтепровод «Дружба» был поврежден в ходе боевых действий 27 января. Киев возложил ответственность за повреждение на Россию. С тех пор прокачка не возобновлялась.

Анастасия Домбицкая