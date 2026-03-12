Из Ярославля в Москву запустят двухэтажные поезда

Из Ярославля в Москву с 1 июня будет ходить девять скоростных поездов, что на три больше, чем сейчас. Два поезда будут двухэтажными. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил на пресс-конференции.

С декабря 2025 года из Ярославля и Рыбинска в Санкт-Петербург ходят двухэтажные поезда

Фото: Правительство Ярославской области

«Это не предел мечтаний. Хотели бы больше, обсуждаем с коллегами. Вплотную приступили к обсуждению вопроса по сокращению времени из Ярославля в Москву. Наша задача — за несколько лет выйти с трех с лишним на два часа. Нужно разгрузить движение, реорганизовать его. Если бы не грузовое движение, то ходили бы два часа сейчас. Смотрим вместе с правительством Москвы, как реорганизовать. И правительство РФ поддерживает. Это все реалистично»,— сказал губернатор.

Ранее вопрос быстрого ж/д-сообщения с Москвой подняли в Рыбинске. Сейчас прямой поезд идет через Углич более 12 часов.