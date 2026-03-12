Двух организаторов и четырех пособников террористов из «Крокуса» заочно арестовали

Двух организаторов и четырех пособников террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл», объявили в международный розыск и заочно арестовали. Об этом сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко после оглашения приговора фигурантам дела.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение фигурантов, отметила Светлана Петренко. Российские следователи и оперативные службы взаимодействуют с коллегами в других странах.

Сегодня Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы 15 фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холл». Четверо пособников преступления получили от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 6 месяцев лишения свободы.

22 марта 2024 года вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холл», собравшимся на концерт группы «Пикник». В результате теракта погибли 149 человек, еще 609 признали потерпевшими. Один человек остается в списке пропавших без вести.