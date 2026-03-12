«Кубань Кредит» вошел в ТОП-10 федерального рейтинга детских карт

Детская карта Банка «Кубань Кредит» занимает девятую позицию в исследовании «Рейтинг детских карт в марте 2026 года» по версии финансового маркетплейса «Банкирос».

Фото: freepik.com

Эксперты отбирали выгодные дебетовые карты с бесплатным обслуживанием и оценивали такие параметры, как стоимость обслуживания, наличие платной подписки, кешбэк, образовательные программы, процент на остаток по накопительному счету, сроки изготовления и наличие доставки. Также учитывались возможность выбора индивидуального дизайна и наличие платежного стикера. На основе рейтинга каждый исследуемый продукт получил итоговый балл.

«Попадание в ТОП-10 федерального рейтинга — свидетельство того, что мы создали действительно удобный и выгодный инструмент для наших юных клиентов и их родителей. Наша детская карта — это не просто средство платежа, а первый шаг ребенка к финансовой грамотности. В одном продукте мы постарались объединить бесплатное обслуживание, кешбэк рублями и современные технологии, в частности, платежные стикеры. Приятно, что экспертное сообщество высоко оценило наши усилия по созданию прозрачных и доступных условий»,— отметила руководитель Управления банковских карт Банка «Кубань Кредит» Татьяна Злобина.

