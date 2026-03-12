Решение государств-членов Международного энергетического агентства высвободить 400 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов широко комментируется в мире. Отмечая рекордно высокий объем высвобождаемой нефти, комментаторы обращают внимание на то, что обычно столько нефти проходит через Ормузский пролив всего за 20 дней. Поэтому ожидать, что оно как-то кардинально скажется на мировых ценах на нефть, не стоит.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Почему историческое высвобождение нефтяных запасов может не сдержать роста цен Притом что высвобождение Международным экономическим агентством стратегических запасов нефти может в краткосрочной перспективе несколько облегчить ситуацию, оно, скорее всего, окажет минимальное влияние на снижение цен, если Ормузский пролив останется фактически закрытым… Это не панацея, решающая все проблемы. Необходимо найти решение для проблемы основополагающей… «(Высвобождение запасов.— “Ъ”) уже учтено в ценах»,— сказал в интервью «Аль-Джазире» профессор госуправления и экономики Массачусетского университета в Амхерсте Грегор Семенюк. По его словам, именно поэтому цены упали до $80 за баррель после роста почти до $120. «Более того, после того как эти запасы будут высвобождены, уйдет и часть боевой мощи, а продолжение блокады станет еще более опасным»,— заметил он.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) МЭА начинает крупнейшее в истории высвобождение нефти из мировых стратегических запасов Решение МЭА направлено на борьбу с последствиями массовых сбоев в поставках энергоносителей, вызванными почти тотальным перекрытием Ормузского пролива, узкого водного пути, соединяющего Персидский залив с мировыми рынками. Около пятой части мировых поставок нефти проходит через него, и угроза нападений и, конечно, сами нападения на танкеры со стороны Ирана привели почти к полной остановке поставок. Блокировка пролива — один из тех сценариев, которые побудили Запад и его союзников создать МЭА после введения арабскими странами нефтяного эмбарго в 1974 году… Но высвобождение, как ожидается, обеспечит лишь ограниченное снижение мировых цен на нефть на то время, когда пролив остается заблокированным. Количество 400 млн баррелей соответствует примерно 20 дням поставок из пролива.

BBC (Лондон, Великобритания) На фоне роста цен страны договорились о рекордном высвобождении стратегических запасов нефти Объем высвобождаемой нефти более чем в два раза превышает предыдущий рекорд, установленный в начале 2022 года. Но он составляет примерно трех-четырехдневный объем мирового предложения, или примерно две недели того, что обычно поставляется через Ормузский пролив… Высвобождение трети правительственных запасов не является чем-то, что можно повторять часто… Высвобождение запасов не означает внезапного притока новой нефти на рынок… Еще одна проблема с высвобождением — его нельзя повторить. «Как только вы высвобождаете (запасы нефти.— “Ъ”), их больше нет»,— говорит Ник Батлер, бывший глава стратегического департамента нефтяного гиганта BP.

Handelsblatt (Дюссельдорф, Германия) Промышленно развитые страны высвободят 400 млн баррелей нефти По настоянию Международного энергетического агентства страны высвобождают больше нефти, чем когда-либо прежде. Этот шаг призван удержать президента США Трампа от уступок России. Этот шаг должен смягчить рост цен на нефть, которая резко подорожала вследствие войны в Иране. Кроме того, эта мера призвана предотвратить дальнейшее смягчение президентом США Дональдом Трампом нефтяных санкций против России. После начала войны (в Иране.— “Ъ”) американское правительство разрешило Индии импортировать российскую нефть и подразумевало дальнейшие шаги такого рода.

The Straits Times (Сингапур) Цены на нефть снова превысили $100 в условиях атак Ирана на суда в Персидском заливе Эти атаки вдали от берегов Персидского залива и действия Омана (эвакуация нефтяного порта Мина аль-Фахал.— “Ъ”) подчеркивают масштабное воздействие продолжающегося конфликта и затмевают рекордное высвобождение запасов нефти Международным энергетическим агентством в попытке охладить резкий рост цен. Критически важный Ормузский пролив, на который обычно проходится пятая часть мировых поставок нефти, остается фактически закрытым, что вынудило крупнейших производителей нефти в Персидском заливе сократить добычу. Рынок пережил на этой неделе резкие колебания.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов