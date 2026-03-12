Стали известны все четвертьфиналисты теннисных турниров в Индиан-Уэллсе
В четверг завершились матчи четвертого круга турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в американском Индиан-Уэллсе. Из россиян продолжает борьбу за титул только Даниил Медведев.
Занимающему 11-е место в мировом рейтинге Медведеву в четвертьфинале предстоит сыграть с действующим победителем калифорнийского турнира британцем Джеком Дрейпером (14-й в мире). Другие четвертьфинальные пары выглядят так:
- Карлос Алькарас (Испания, 1) — Кэмерон Норри (Великобритания, 29);
- Александр Зверев (Германия, 4) — Артюр Фис (Франция, 32);
- Янник Синнер (Италия, 2) — Лёрнер Тьен (США, 27).
В женском одиночном разряде пройдут следующие противостояния:
- Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Виктория Мбоко (Канада, 10);
- Линда Носкова (Чехия, 14) — Талия Гибсон (Австралия, 112);
- Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Джессика Пегула (США, 5);
- Ига Швёнтек (Польша, 2) — Элина Свитолина (Украина, 9).
Соревнования завершатся 15 марта. Их призовой фонд составляет $9,4 млн.