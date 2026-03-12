Стали известны все четвертьфиналисты теннисных турниров в Индиан-Уэллсе

В четверг завершились матчи четвертого круга турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в американском Индиан-Уэллсе. Из россиян продолжает борьбу за титул только Даниил Медведев.

Занимающему 11-е место в мировом рейтинге Медведеву в четвертьфинале предстоит сыграть с действующим победителем калифорнийского турнира британцем Джеком Дрейпером (14-й в мире). Другие четвертьфинальные пары выглядят так:

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Кэмерон Норри (Великобритания, 29);

Александр Зверев (Германия, 4) — Артюр Фис (Франция, 32);

Янник Синнер (Италия, 2) — Лёрнер Тьен (США, 27).

В женском одиночном разряде пройдут следующие противостояния:

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Виктория Мбоко (Канада, 10);

Линда Носкова (Чехия, 14) — Талия Гибсон (Австралия, 112);

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Джессика Пегула (США, 5);

Ига Швёнтек (Польша, 2) — Элина Свитолина (Украина, 9).

Соревнования завершатся 15 марта. Их призовой фонд составляет $9,4 млн.

Арнольд Кабанов