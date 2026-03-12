Парламент Грузии ждет от Евросоюза шагов к восстановлению связей

Для восстановления отношений с Грузией Евросоюзу необходимо отказаться от попыток свержения власти в стране. С таким заявлением выступил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он также отметил, что ЕС следует прекратить финансировать оппозиционные организации в Грузии.

«Они знают, какие шаги должны предпринять, чтобы восстановить отношения,— сказал Шалва Папуашвили (цитата по ТАСС). — Первое: они должны отказаться от попыток свержения власти в Грузии».

Спикер парламента добавил, что Евросоюзу необходимо среди прочего отказаться от финансирования разного рода организаций в Грузии и поддержки пропаганды против действующих властей, передает агентство ТАСС.

16 октября парламент Грузии, в котором большинство мест занимает «Грузинская мечта», принял закон о запрете политических партий. Согласно ему, партия может быть запрещена, если она угрожает конституционному строю или независимости и пропагандирует насилие.

Анастасия Домбицкая