Шайба Ивана Демидова принесла «Монреалю» победу над «Оттавой» в матче НХЛ

«Монреаль Канадиенс» в гостях обыграл «Оттава Сенаторс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Итоговый счет — 3:2, победную шайбу забросил российский нападающий Иван Демидов.

У «Монреаля» также отличились Юрай Слафковский и Александр Тексье. У «Оттавы» обе шайбы на счету Дрейка Батерсона.

В матче против «Оттавы» Демидов также отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом. Россиянин набрал 51 очко (14 голов + 37 передач) в 64 матчах нынешнего сезона НХЛ.

«Монреаль», набрав 82 очка за 64 матча, идет третьим в Атлантическом дивизионе. «Оттава» в том же дивизионе располагается на шестой строчке: в ее активе 73 очка в 64 играх.

Арнольд Кабанов