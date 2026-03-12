Александр Овечкин прервал серию из трех матчей без набранных очков

«Филадельфия Флайерс» на своем льду обыграла «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 4:1.

Единственный гол гостей на счету Райана Леонарда, которому ассистировал капитан столичной команды Александр Овечкин. Он прервал серию из трех матчей без набранных очков. У «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Трэвис Конекны, Тревор Зиграс, Джейми Драйсдейл и Оуэн Типпетт.

На счету Овечкина 51 очко (24 гола + 27 передач) в текущем сезоне. Россиянин с 998 голами за карьеру продолжает погоню за рекордом НХЛ по количеству заброшенных шайб с учетом регулярных чемпионатов и play-off. Он идет вторым, впереди канадец Уэйн Гретцки (1016).

«Филадельфия» занимает пятое место в дивизионе Метрополитен. У команды 71 очко в 64 матчах. В активе «Вашингтона» столько же очков, однако он провел на два матча больше. В том же дивизионе он идет шестым. Обе команды располагаются за пределами зоны play-off.

Арнольд Кабанов