Локомотивная бригада пострадала при ударе БПЛА по товарному поезду в ЛНР

В ночь на 12 марта беспилотники ВСУ атаковали три муниципалитета Луганской Народной Республики. При атаке дронов на гражданский грузовой состав с топливом в Свердловском округе пострадали два человека, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Ранения получили машинист и помощник машиниста. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь», — написал господин Пасечник в Telegram-канале.

Также удар был нанесен по учебно-воспитательному комплексу в селе Власовка Краснодарского муниципального округа. В здании выбило окна, пострадавших нет. Губернатор отметил, что дети переведены на дистанционное обучение.

В результате налета беспилотников ВСУ на Старобельский муниципальный округ полностью разрушен продуктовый магазин, повреждено административное здание и припаркованные рядом автомобили, сообщил губернатор.

По данным Минобороны России, в течение ночи средства ПВО перехватили 80 беспилотников над восемью российскими регионами.