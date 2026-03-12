Силы ПВО за ночь сбили над Россией 80 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 80 беспилотников самолетного типа над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 30 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 14 — над Крымом, 10 — над Ростовской областью, восемь — над акваторией Черного моря, по пять — над Белгородской и Брянской областями, три — над Курской областью, по два — над Калужской областью и акваторией Азовского моря, один — над Воронежской областью.

В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелась нефтебаза, никто не пострадал. В Ростовской области отразили атаку в пяти районах — Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском, Мясниковском. В Калужской области дроны уничтожены над территорией Сухиничского муниципального округа. В обоих регионах пострадавших нет. В Брянской области также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.