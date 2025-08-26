Минцифры представило второй пакет мер по противодействию мошенникам

Минцифры опубликовало второй пакет мер для борьбы с кибермошенничеством. Документы опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов. Новый пакет включает несколько поправок в законодательство, направленных на усиление защиты граждан в цифровой среде.

Для борьбы с мошенничеством предлагается усилить взаимодействие банков и операторов связи через ГИС «Антифрод». Будет введен механизм компенсации ущерба: если оператор связи бездействует, средства будут возмещены за его счет, а если банк не примет мер, ущерб покроет кредитная организация.

Абоненты смогут запретить входящие звонки с иностранных номеров, а международные звонки будут помечены специальным индикатором. Для фишинговых сайтов и ресурсов с вредоносным ПО будет действовать внесудебный механизм блокировки.

Еще одна из инициатив — упрощение восстановления доступа к аккаунтам на «Госуслугах» в случае блокировки из-за мошенничества. Восстановить доступ можно будет с помощью биометрической идентификации, через банковские приложения, национальный мессенджер или в МФЦ. Планируется также создать единую платформу согласий на обработку персональных данных.