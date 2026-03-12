Косачев объяснил отказ РФ воспользоваться правом вето при голосовании по Ирану в СБ ООН

Решение России воздержаться от голосования по резолюции Совбеза ООН по Ирану отвечало ее интересам, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Сенатор объяснил отказ от применения право вето тем, что страны Персидского залива наряду с Ираном являются партнерами РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Косачев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Константин Косачев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Следовало ли России воспользоваться своим правом вето? Если поддаваться эмоциям — то да. Но если следовать нашим собственным интересам — то нет, ведь заливные государства - большей частью такие же наши добрые партнёры, как и Иран. И в этой сложнейшей ситуации решение воздержаться при голосовании — увы, было выбором между плохим и очень плохим»,— написал господин Косачев в своем Telegram-канале.

В среду Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки против ближневосточных стран. В документе не было упоминания и осуждения действий США и Израиля, которые начали операцию против Ирана. РФ и КНР воздержались от голосования, остальные 13 членов СБ ООН проголосовали в поддержку документа.

Россия внесла свой проект резолюции без упоминания сторон конфликта, где содержался призыв к прекращению огня на Ближнем Востоке и осуждению атак против гражданских. США и Латвия проголосовали против, еще девять стран воздержались. Документу не хватило голосов, поэтому СБ ООН не смог принять проект резолюции РФ.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, назвав своей целью, помимо прочего, смену власти в стране. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в регионе.

Подробности — в материале «Ъ» «Нет у операции конца».

Анастасия Домбицкая