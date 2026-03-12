Румыния запросила у США разрешение возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа

Власти Румынии запросили у администрации США разрешение возобновить работу нефтеперерабатывающего завода Petrotel, принадлежащего ЛУКОЙЛу (MOEX: LKOH). Об этом сообщил министр энергетики республики Богдан-Груя Иван. Завод в Плоешти приостановил работу из-за санкций США против российской компании.

«Мы уже поговорили с представителями Америки. Мы подготовили официальные документы и скоро получим разрешение, благодаря которому сможем возобновить работу этого нефтеперерабатывающего завода»,— сказал Богдан-Груя Иван телеканалу Antena 3. Petrotel обеспечивает 21% мощностей по переработке сырой нефти в Румынии, подчеркнул министр.

В октябре 2025 года США ввели санкции против ЛУКОЙЛа, из-за чего компания решила продать зарубежные активы. 29 января ЛУКОЙЛ и Carlyle объявили о достижении предварительного соглашения о продаже Lukoil International GmbH. Разрешение на сделку должно дать Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

