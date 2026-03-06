К пожарам готовятся технологично

Власти Забайкальского края собираются в новом пожароопасном сезоне применить комплекс мер, которые должны помочь региону предотвратить возникновение части лесных пожаров и оперативно реагировать на появляющиеся очаги. Ставка делается на «технологические» решения, включая фотоловушки, спутниковые трекеры и беспилотники. В поддержку этой технике будут работать административные меры, в том числе усиленное патрулирование для выявления нарушителей противопожарного режима и материальное поощрение граждан, помогающих искать поджигателей. В 2025 году Забайкалье оказалось самым подверженным горению регионом в стране — пожары здесь начались раньше, чем на остальных территориях, а на пике их площадь составляла 99% от площади всех пожаров в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В лесах Забайкальского края в 2026 году власти планируют установить еще 1 тыс. фотоловушек, позволяющих отслеживать виновников лесных пожаров (против 200, появившихся в регионе за последние годы). Об этом сообщил начальник краевого управления государственного надзора и охраны леса Зоригто Дагбаев на круглом столе, прошедшем 5 марта в штабе общественной поддержки «Единой России» в Чите. Увеличение числа таких устройств позволит эффективнее выявлять поджигателей, уверен он.

Также, по информации начальника региональной диспетчерской службы Читинской авиабазы Александра Конюхова, с 40 до 106 штук увеличилось число систем видеонаблюдения. В 2025 году с их помощью удалось обнаружить 39 лесных пожаров. Площадь, охватываемая действующими камерами, составляет 3 млн га.

В этом году каждому пожарному выдадут спутниковые трекеры, с помощью которых можно будет отслеживать и передавать данные о том, где находится человек, даже если с ним отсутствует связь.

Эта мера позволит избежать повторения трагедии 2025 года, когда в забайкальских лесах заблудились и погибли трое сотрудников Читинской авиабазы. Усилят в Забайкалье и группировку БПЛА. По данным министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Забайкальского края, в этом году закуплено 38 беспилотников, всего же их будет 84 штуки.

Нововведения дополнят меры административного характера, часть из которых была апробирована в 2025 году. Продолжится практика выплаты вознаграждений в размере от 100 тыс. до 250 тыс. руб. гражданам за помощь в выявлении и поимке поджигателей. Как заявил господин Дагбаев, опыт региона заинтересовал другие субъекты — о внедрении подобных мер, в частности, задумываются в Бурятии и Омской области. В Забайкалье такую выплату перечислили почти 50 гражданам.

Помимо этого, в крае по поручению губернатора Александра Осипова создали рабочую группу для выявления виновников лесных пожаров с участием представителей правоохранительных и надзорных органов. Такие же группы к началу сезона создадут на территории каждого муниципалитета, чтобы быстрее реагировать на факты поджогов и активнее привлекать к ответственности нарушителей.

Наконец, в Забайкалье планируют увеличить заработную плату лесных пожарных для решения вопроса дефицита кадров.

По информации замдиректора «Забайкаллесхоза» Георгия Шилина, в межсезонье зарплата пожарных составляет 36 тыс. руб. в месяц. Чтобы сохранить постоянный штат и не набирать сотрудников каждый год, минимальный уровень оплаты труда лесных пожарных необходимо увеличить хотя бы до 75 тыс. руб., считает господин Шилин. Штат пожарных «Забайкаллесхоза» в настоящее время укомплектован на 87%, набрано 915 сотрудников из требуемых 1056 человек. Еще 138 кандидатов проходят медкомиссию.

5 марта на совещании в Совете федерации, где обсуждалась подготовка к пожароопасному сезону 2026 года, сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев обратил внимание на то, что пожарная опасность для региона носит преимущественно антропогенный характер. Это подтверждается данными краевой прокуратуры: за прошлый пожароопасный сезон было установлено более 100 виновников лесных и степных пожаров, из которых 42 — несовершеннолетние. 84 человека привлечены к административной ответственности, 11 — к уголовной.

В 2025 году Забайкальский край, напомним, стал самым подверженным горению в РФ.

Здесь произошло больше 1,3 тыс. лесных пожаров. Огнем пройдено около 2 млн га. Пожароопасный сезон 2025 года начался в регионе в конце марта, а уже к концу апреля здесь было сконцентрировано 99% природных пожаров страны по площади территорий и свыше 60% по количеству возгораний.

В этом году, по предварительным данным, представленным на круглом столе в Чите, природная обстановка немного лучше прошлогодней. Участники совещания обратили внимание, что в ряде районов, где в начале марта были проведены тематические командно-штабные учения, снежный покров все еще сохраняется, в то время как годом ранее отсутствовал. Тем не менее по поручению губернатора вся лесопожарная техника в настоящий момент уже выведена из консервации, а личный состав пожарных приведен в полную готовность к возможным возгораниям.

Влад Никифоров, Иркутск