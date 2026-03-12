В МВД рассказали подробности инцидента с выстрелом в школьника в Верхней Пышме

Сотрудники полиции Верхней Пышмы оперативно установили личности школьников, один из которых выстрелил в другого на уроке, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Обоим ученикам по 11 лет — после инцидента полиция поставила их на учет.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным полковника Горелых, один мальчик на перемене похвастался пистолетом, а другой попросил его подержать, но начал играть им уже на уроке. «Устройство было без магазина. Пулька находилась внутри изделия. Нажав на курок, произошел выстрел, который чудом не покалечил сидевшего рядом ровесника. Попади с близкого расстояния, к примеру, в глаз, не трудно предположить, каковы могли быть последствия»,— сказал он.

Через несколько дней инспекторы ПДН на общешкольном собрании проведут разъяснительную беседу с детьми, чтобы таких случаев больше не было.

Ранее по факту инцидента проверку организовала прокуратура. По информации ведомства, ученик пятого класса принес в школу пневматическое оружие и выстрелил в лоб однокласснику на уроке английского. По словам школьника, он сделал это неумышленно. Как сообщили в региональном управлении СКР, школьник пострадал в результате выстрела. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Ирина Пичурина