Прокуратура Верхней Пышмы проверит информацию о стрельбе из пневматики в школе

Прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку после того, как ученик пятого класса принес на урок пневматическое оружие и выстрелил в лоб своему однокласснику, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел днем 11 марта. По предварительной информации, мальчик выстрелил из пневматики во время урока английского языка. По словам школьника, он нажал на спусковой крючок неумышленно в ходе игры.

В ходе проверки прокуратура даст оценку тому, как в образовательном учреждении соблюдались требования безопасности при нахождении детей в школе. На контроле надзорного ведомства также находится доследственная проверка, которую проводят следователи. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге прокуратура начала проверку после того, как четвероклассник выстрелил из игрушечного пистолета в глаз однокласснице.

Полина Бабинцева