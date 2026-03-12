Из-за выстрела в ученика школы в Верхней Пышме возбуждено уголовное дело

В Верхней Пышме возбудили уголовное дело после того, как учащийся школы выстрелил в своего одноклассника из пневматического пистолета, сообщили в управлении СКР по Свердловской области. Дело расследуется по ст. 293 УК РФ (халатность).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

По данным следствия, 11-летний школьник пострадал в результате выстрела, при этом произошедшее стало возможно из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами школы своих обязанностей по обеспечению прав детей и безопасности учебного процесса.

Ранее по факту инцидента проверку организовала прокуратура. По информации ведомства, ученик пятого класса принес в школу пневматическое оружие и выстрелил в лоб однокласснику на уроке английского. По словам школьника, он нажал на спусковой крючок неумышленно в ходе игры.

Ирина Пичурина