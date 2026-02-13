На создание парка цветов в липецкой Усмани потратят до 108 млн рублей

В городе Усмань Липецкой области начали искать подрядчика для создания общественного пространства по концепции «Парк цветов», победившей в 2025 году в X Всероссийском конкурсе Минстроя РФ среди лучших проектов комфортной городской среды. Начальная цена контракта на создание парка составляет 108,3 млн руб. Работы планируют начать 1 апреля, разбить на шесть этапов и завершить к 20 сентября. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Парк цветов разместится в Северо-Восточном микрорайоне на улице Захарова. Концепция предполагает высадку новых деревьев, цветов и кустарников, оборудование веревочного парка для детей, всесезонной горки, детской и спортивной площадок, монтаж амфитеатра, арт-объектов и инсталляций. В работе планируют использовать экологичные материалы.

Источником финансирования станет бюджет Усманского округа Липецкой области. Заявки на участие в торгах принимают до 24 февраля. Победителя определят 26 февраля.

Усманский проект благоустройства «Парк цветов» победил в категории «Малые города с численностью населения от 5 до 20 тыс. человек». Всего же в X конкурсе Минстроя победу одержали пять населенных пунктов Липецкой области — Усмань, Чаплыгин, Задонск, село Доброе и поселок Лев Толстой.

В начале января «Ъ-Черноземье» сообщал, что, в соответствии с постановлением правительства РФ, Воронежской, Липецкой и Курской областям из федерального бюджета выделят суммарно почти 1,2 млрд руб. на создание комфортной городской среды. Больше всего получит Воронежская область — 627,9 млн руб. Липецкой выделят 290 млн, а Курской — 250,8 млн.

Денис Данилов