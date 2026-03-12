Глава Татышлинского района временно возглавит минкульт Башкирии

Исполняющим обязанности министра культуры Башкирии станет 45-летний глава администрации Татышлинского района Фанур Шайхисламов, об этом сообщает «Башинформ». По данным агентства, сегодня районный совет досрочно прекратил полномочия Шайхисламова в муниципалитете.

В заседании совета принял участие глава Башкирии Радий Хабиров, который приехал в Татышлинский район объяснять решение. «Мы забираем Фанура Рафисовича в Уфу, он член нашей большой управленческой команды, у него впереди очень ответственная должность. Нам нужно стабилизировать работу министерства культуры нашей республики»,— заявил господин Хабиров (цитата по «Башинформу»).

Действующим министром культуры Башкирии является Амина Шафикова, находящаяся в СИЗО — в ее отношении расследуется дело о растрате и взятке.

Ранее «РБК Уфа» со ссылкой на источники в правительстве региона сообщал, что минкульт может временно возглавить первый заместитель министра Наталья Лапшина.

Фанур Шайхисламов родился в 1980 году в Мечетлинском районе. Госслужбу начал в 2006 году, в разные годы работал в республиканских министерствах образования, внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства, в региональном Управлении Федерального казначейства и других ведомствах. С 2011-го по 2016 год он занимал разные должности в администрациях президента и главы Башкирии, до 2020 года был заместителем министра семьи, труда и соцзащиты населения. Татышлинский район господин Шайхисламов возглавил в 2020 году.

