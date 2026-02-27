РБК: министерство культуры Башкирии временно возглавила Наталья Лапшина

51-летняя первый заместитель министра культуры Башкирии Наталья Лапшина будет назначена исполняющей обязанности руководителя ведомства. Об этом сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на собственные источники в правительстве. По данным издания, она уже приступила к работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба министерства культуры Башкирии Фото: Пресс-служба министерства культуры Башкирии

На сайтах кабмина, минкульта, а также на портале правовой информации сведений о назначении пока нет.

Госпожа Лапшина будет временно замещать министра культуры Амину Шафикову, которая находится под арестом по решению Басманного суда: ей вменяется получение взятки и растрата в особо крупном размере. На совещании правительства 24 февраля глава Башкирии Радий Хабиров поручил первому вице-премьеру Уралу Кильсенбаеву, в числе прочих, курирующему культурную сферу республики, до конца недели определиться с кандидатурой исполняющего обязанности главы минкульта.

В министерстве культуры Наталья Лапшина работает с 2019 года. До этого она более 15 лет работала в школах Кумертау и в местном филиале Уфимского государственного авиационного технического университета и девять лет — в администрации Кумертау.

Идэль Гумеров