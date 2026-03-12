В Петербурге задержанный пять раз ударил ножом курсанта института МВД

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нападения на курсанта института МВД в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел 11 марта.

По данным СКР, сотрудник петербургского линейного управления МВД России на транспорте вместе с курсантом института МВД, проходившим практику, проводили оперативно-розыскные мероприятия. После получения сообщения о преступлении они задержали подозреваемого и посадили его в служебный автомобиль. В машине мужчина пять раз ударил курсанта ножом в лицо и тело. Потерпевшего госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь. Напавшему не удалось сбежать.

В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение. Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).