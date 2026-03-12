«Росатом» увеличил портфель зарубежных заказов до $206 млрд

Госкорпорация «Росатом» выполняет государственный оборонный заказ и обеспечивает энергетическую безопасность России, несмотря на усиление санкций против страны. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Против нас объявлена экономическая война, постоянно усиливается санкционное давление. Мы противостоим этим вызовам»,— сказал господин Лихачев на встрече руководства госкорпорации с сотрудниками предприятий (цитата по «РИА Новости»).

Объем зарубежной выручки «Росатома» по итогам 2025 года составил $17,2 млрд, что оказалось на 5,2% выше планового показателя.

«Подрос портфель зарубежных заказов - до $206 млрд, — сказал Алексей Лихачев (цитата по "Интерфакс"). — На 26% перевыполнена выручка по новым продуктам, это проекты технологического суверенитета».

В январе глава госкорпорации сообщал, что за 2025 год «Росатом» выполнил ядерный и неядерный гособоронзаказ на 100%.