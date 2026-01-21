Глава «Росатома» отчитался о полном выполнении гособоронзаказа в 2025 году

Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Господин Лихачев отчитался, что в 2025 году корпорация на 100% выполнила ядерный и неядерный гособоронзаказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Несмотря на общие негативные явления в мировой экономике, на макроэкономические вызовы ... все цели по государственным заданиям и по планам госкорпорации в 2025 году выполнены»,— сказал господин Лихачев (цитата по пресс-службе правительства). Он отметил, что, помимо выполнения оборонзаказа, в прошлом году корпорация увеличила выработку электроэнергии на 2,5 млрд киловатт-часов. «Росатом» также на 100% выполнил инвестпрограмму концерна «Росэнергоатом».

Алексей Лихачев сообщил, что зарубежная выручка «Росатома» по атомной энергии за пять лет увеличилась в 2,2 раза. Выручка в целом выросла более чем в 2,6 раза. В 5,6 раза этот показатель увеличился по новым продуктам. Инвестиционная программа госкорпорации по 2025 году достигнет 1,66 трлн руб. Рост инвестиций обеспечило увеличение операционной прибыли в 1,6 раза.

Михаил Мишустин отметил, что знания и компетенции «Росатома» необходимо использовать для развития регионов и достижения технологического суверенитета страны. Глава госкорпорации, в свою очередь, сообщил, что по поручению правительства до 2042 года планируется построить 38 новых энергоблоков общей мощностью почти 30 ГВт. За прошлый год компания вышла на площадки Приморской АЭС, Кольской АЭС, Смоленской АЭС и развивает площадку для третьего и четвертого блоков Курской АЭС, добавил он.