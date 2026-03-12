Ярославскому историку присуждена премия имени Комеча

Заведующему редакционно-издательским центром музея-заповедника «Ростовский кремль» Ярославу Смирнову присуждена премия имени Алексея Комеча «За общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России». Об этом сообщили в фонде имени Комеча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Смирнов

Фото: Фонд имени Алексея Комеча Ярослав Смирнов

Фото: Фонд имени Алексея Комеча

Премия присуждена «за несгибаемость и неустанную целеустремленную деятельность по сохранению Дома Титова и наследия Андрея Александровича Титова». «Ъ-Ярославль» сообщал, что принадлежащий ростовским властям Дом Титова планировалось выставить на продажу. Против этого выступили ученые и общественники. Работу по сохранению общественного и исторического статуса здания возглавил Ярослав Смирнов. В результате там было решено создать культурный центр «Дом А.А.Титова», который теперь представляет из себя площадку по изучению и сохранению наследия ростовского купца и историка.

«Для меня это неожиданность и огромная честь — удостоиться подобного признания общественного жюри Международной премии. Это еще одно, но очень значимое подтверждение тому, что задуманное несколько лет назад имеет реальную культурную, историческую, нравственную ценность. Наследие А.А. Титова, как историка, музейного и общественного деятеля, всеобъемлюще, пример его жизни и судьбы поучителен для всех нас, его дела способны вдохновлять на созидание и преображение Родины. Титов в этом смысле очень современен. Я благодарен всем тем, кто был и остается рядом в этом движении — превращении "Дома Титова" в Ростове Великом в подлинный культурный и, уверен, в будущем музейный центр. Это наша общая награда и огромный стимул движения вперед»,— сказал «Ъ-Ярославль» Ярослав Смирнов.

Премия имени искусствоведа Алексея Комеча (1936 – 2007) была учреждена в январе 2008 года. Она вручается «за гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России». Лауреатами становятся выдающиеся ученые, реставраторы, активисты охраны памятников, благодаря усилиям которых были сохранены объекты российской культуры. В 2016 году премию получила ярославская градозащитница Ольга Мазанова.

Ярослав Смирнов — дважды лауреат областной премии за заслуги в развитии культуры и искусства имени И. А. Тихомирова. Кандидат исторических наук. Самой известной его книгой является «Приключения ярославцев в обеих столицах Российской империи», которая посвящена ярославцу как историческому типу.

Алла Чижова