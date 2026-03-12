На «Госуслугах» появилась возможность пожаловаться на коллекторов

На «Госуслугах» теперь можно подать жалобу на неправомерные звонки и сообщения от кредиторов. Сервисом могут воспользоваться россияне и иностранцы. Об этом сообщила пресс-служба «Минцифры».

Жалобу может подать должник или его представитель, а также человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором родственника.

Нарушениями считается следующее:

разглашение сведений о долге третьим лицам;

угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления;

звонки и сообщения с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные;

частые звонки и сообщения.

Заявление нужно подписать электронной подписью и предоставить доказательства нарушений. ФССП рассмотрит обращение за 30 дней.

О мерах борьбы с нарушениями при общении с должниками — в материале «Ъ» «Банки отзвонились».