На «Госуслугах» появилась возможность пожаловаться на коллекторов
На «Госуслугах» теперь можно подать жалобу на неправомерные звонки и сообщения от кредиторов. Сервисом могут воспользоваться россияне и иностранцы. Об этом сообщила пресс-служба «Минцифры».
Жалобу может подать должник или его представитель, а также человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором родственника.
Нарушениями считается следующее:
- разглашение сведений о долге третьим лицам;
- угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления;
- звонки и сообщения с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные;
- частые звонки и сообщения.
Заявление нужно подписать электронной подписью и предоставить доказательства нарушений. ФССП рассмотрит обращение за 30 дней.
О мерах борьбы с нарушениями при общении с должниками — в материале «Ъ» «Банки отзвонились».