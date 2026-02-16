Банки отзвонились
Финорганизации станет проще штрафовать за навязчивое общение с должниками
Верховный суд РФ (ВС) упростил возможность привлекать банки и МФО к административной ответственности за нарушение правил взаимодействия с заемщиками по просрочке. Прецедентное решение вынесено в рамках спора Сбербанка с приставами, которые оштрафовали банк на 150 тыс. руб. за слишком частые звонки заемщику. Арбитражные суды отменили штраф, так как приставы не провели полноценного контрольного мероприятия с участием банка. Но ВС признал действия приставов законными, разъяснив, что такие ситуации вне госконтроля. Участники рынка ожидают роста числа таких административных дел.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
ВС разъяснил, когда приставы могут не проводить контрольное (надзорное) мероприятие для привлечения взыскателя к административной ответственности за нарушение правил взаимодействия с просрочившими должниками. После просрочки по кредитам заемщица стала получать массовые звонки от Сбербанка по поводу долга. Она пожаловалась приставам, которые установили, что с августа 2023 по май 2024 года банк звонил ей 265 раз, то есть примерно по 33 раза в месяц. Управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Томской области увидело в этом злоупотребление правом и психологическое давление и летом 2024 года оштрафовало кредитора на 150 тыс. руб. по ст. 14.57 КоАП РФ.
Штраф без госконтроля
Сбербанк обжаловал постановление о штрафе, ссылаясь на процедурное нарушение. С 1 февраля 2024 года ФССП осуществляет контроль не только за коллекторами, но также за МФО и банками. Но правила КоАП требуют проводить надзорные мероприятия «во взаимодействии с контролируемым лицом» перед возбуждением дела, связанного с госконтролем, а приставы этого не сделали, указывал банк. Ведомство, в свою очередь, настаивало, что нормы о госконтроле в этом деле не применяются.
Арбитражные суды трех инстанций признали Сбербанк нарушившим правила взаимодействия с заемщицей, но штраф отменили из-за несоблюдения процедуры привлечения к ответственности. В решениях говорилось, что должностные лица получили доказательства за пределами установленной законом о госконтроле процедуры проверки, поэтому они «не могли быть использованы». ФССП обратилась в ВС, настаивая на неверном толковании КоАП судами (см. “Ъ” от 15 января). Дело передали в экономколлегию, которая в итоге поддержала приставов.
ВС признал, что закон о госконтроле (248-ФЗ) не применяется к надзору за кредитными и некредитными финансовыми организациями, поэтому проведение контрольного мероприятия здесь не требовалось.
Более того, уточнила коллегия, даже в рамках госконтроля можно возбуждать административные дела без предварительного проведения контрольных мероприятий, а последние требуются, когда факт нарушений нельзя установить иным способом. Если полученных данных о правонарушении достаточно и они не требуют дополнительной проверки, то привлечь к ответственности можно и в упрощенном порядке, пояснил ВС. Штраф банку признали правомерным.
228,7 миллиона рублей
штрафов наложили приставы на коллекторов, банки и МФО за нарушение правил взаимодействия с должниками по просрочке, по данным ФССП за 11 месяцев 2025 года
В Сбербанке отказались от комментариев. В ФССП “Ъ” подтвердили, что ВС признал законным постановление о привлечении Сбербанка к ответственности без проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
Дорогу приставам
Источник “Ъ” в одном из крупных банков признает, что была «некая неопределенность с тем, можно ли привлечь кредитора к ответственности» за нарушение правил взаимодействия с должником вне рамок контрольных мероприятий. Четкая позиция ВС, по его мнению, теперь дает приставам «больше возможностей применять финансовые санкции к нарушителям».
В пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) отметили, что последние годы в условиях действующего моратория проведение любых контрольно-надзорных мероприятий было существенно затруднено и «это, безусловно, отражалось на практике привлечения к административной ответственности».
Решение ВС, «вероятнее всего, повлечет поистине тектонические сдвиги всей связанной с этим правоприменительной практики, кратно упростив соответствующие процедуры», полагают в НАПКА.
Там добавили, что «давно и последовательно поддерживают любые усилия государства, направленные на искоренение криминала и окончательное наведение порядка в нашей крайне социально значимой и чувствительной отрасли».
Директор юридического департамента МФК «Джой Мани» Ирина Селезнева подчеркивает, что компании теперь не смогут просить об отмене постановлений приставов по формальному признаку: «Согласно позиции ВС, ФССП для наложения штрафных санкций будет достаточно получить обращение, потребовать документы, зафиксировать нарушение 230-ФЗ, а также соблюсти процессуальные требования без необходимости проведения полноценной проверки». Директор юрдепартамента Moneyman Константин Городилов полагает, что решение ВС упрощает процедуру привлечения к административной ответственности и ФССП этим воспользуется. Сам он считает «весьма спорным» вывод о неприменении к нарушениям взыскателей закона о госконтроле. Константин Городилов и Ирина Селезнева ожидают роста числа подобных штрафов со стороны приставов.
Без проверок, но с гарантиями
Этим решением экономколлегия вносит существенный вклад в развитие практики применения ст. 14.57 КоАП, считают юристы. Теперь, уточняет управляющий партнер АБ «Акцепт» Андрей Крючков, при наличии доказательной базы в виде распечаток звонков оператора, аудиозаписей, скриншотов переписки в мессенджерах необходимость в проведении мероприятий по закону о госконтроле отсутствует. В этом деле для фиксации нарушения прав заемщика (почти три сотни звонков за неполные девять месяцев) не требовалось проводить сложное контрольное мероприятие во взаимодействии с банком, было достаточно данных от сотового оператора и заявления гражданина, соглашается управляющий партнер АБ «ЭЛКО профи» Елена Козина.
По логике ВС цель проверки — получить доказательства нарушения, а если они госоргану уже предоставлены, то контрольное мероприятие излишне, говорит Андрей Крючков. В результате ВС встает на сторону потребителей, указывая, что их права могут защищаться по упрощенной системе, но, с другой стороны, тут же указывает, что контрольные (надзорные) мероприятия могут быть необязательны лишь в отношении организаций финансового сектора или при очевидности нарушения, подчеркивает управляющий партнер юрфирмы «Шапенко и партнеры» Владимир Шапенко. Подход ВС будет актуальным и для других административных правонарушений, в особенности тех, которые легко выявить при непосредственном обнаружении, на основе жалоб граждан или публикаций в СМИ, обращает внимание старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. В том числе нарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и дорожного движения, приводит он примеры.
Но у бизнеса в любом случае остаются общие гарантии, предусмотренные КоАП, объясняют юристы. Компании по-прежнему обладают всей полнотой прав, уточняет Елена Козина, начиная от представления доказательств своей невиновности или малозначительности деяния, заканчивая правом обжаловать постановление в суде.