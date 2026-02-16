Банки отзвонились

Верховный суд РФ (ВС) упростил возможность привлекать банки и МФО к административной ответственности за нарушение правил взаимодействия с заемщиками по просрочке. Прецедентное решение вынесено в рамках спора Сбербанка с приставами, которые оштрафовали банк на 150 тыс. руб. за слишком частые звонки заемщику. Арбитражные суды отменили штраф, так как приставы не провели полноценного контрольного мероприятия с участием банка. Но ВС признал действия приставов законными, разъяснив, что такие ситуации вне госконтроля. Участники рынка ожидают роста числа таких административных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

ВС разъяснил, когда приставы могут не проводить контрольное (надзорное) мероприятие для привлечения взыскателя к административной ответственности за нарушение правил взаимодействия с просрочившими должниками. После просрочки по кредитам заемщица стала получать массовые звонки от Сбербанка по поводу долга. Она пожаловалась приставам, которые установили, что с августа 2023 по май 2024 года банк звонил ей 265 раз, то есть примерно по 33 раза в месяц. Управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Томской области увидело в этом злоупотребление правом и психологическое давление и летом 2024 года оштрафовало кредитора на 150 тыс. руб. по ст. 14.57 КоАП РФ.

Штраф без госконтроля

Сбербанк обжаловал постановление о штрафе, ссылаясь на процедурное нарушение. С 1 февраля 2024 года ФССП осуществляет контроль не только за коллекторами, но также за МФО и банками. Но правила КоАП требуют проводить надзорные мероприятия «во взаимодействии с контролируемым лицом» перед возбуждением дела, связанного с госконтролем, а приставы этого не сделали, указывал банк. Ведомство, в свою очередь, настаивало, что нормы о госконтроле в этом деле не применяются.

Арбитражные суды трех инстанций признали Сбербанк нарушившим правила взаимодействия с заемщицей, но штраф отменили из-за несоблюдения процедуры привлечения к ответственности. В решениях говорилось, что должностные лица получили доказательства за пределами установленной законом о госконтроле процедуры проверки, поэтому они «не могли быть использованы». ФССП обратилась в ВС, настаивая на неверном толковании КоАП судами (см. “Ъ” от 15 января). Дело передали в экономколлегию, которая в итоге поддержала приставов.

ВС признал, что закон о госконтроле (248-ФЗ) не применяется к надзору за кредитными и некредитными финансовыми организациями, поэтому проведение контрольного мероприятия здесь не требовалось.

Более того, уточнила коллегия, даже в рамках госконтроля можно возбуждать административные дела без предварительного проведения контрольных мероприятий, а последние требуются, когда факт нарушений нельзя установить иным способом. Если полученных данных о правонарушении достаточно и они не требуют дополнительной проверки, то привлечь к ответственности можно и в упрощенном порядке, пояснил ВС. Штраф банку признали правомерным.

228,7 миллиона рублей штрафов наложили приставы на коллекторов, банки и МФО за нарушение правил взаимодействия с должниками по просрочке, по данным ФССП за 11 месяцев 2025 года

В Сбербанке отказались от комментариев. В ФССП “Ъ” подтвердили, что ВС признал законным постановление о привлечении Сбербанка к ответственности без проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

Дорогу приставам

Источник “Ъ” в одном из крупных банков признает, что была «некая неопределенность с тем, можно ли привлечь кредитора к ответственности» за нарушение правил взаимодействия с должником вне рамок контрольных мероприятий. Четкая позиция ВС, по его мнению, теперь дает приставам «больше возможностей применять финансовые санкции к нарушителям».

В пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) отметили, что последние годы в условиях действующего моратория проведение любых контрольно-надзорных мероприятий было существенно затруднено и «это, безусловно, отражалось на практике привлечения к административной ответственности».

Решение ВС, «вероятнее всего, повлечет поистине тектонические сдвиги всей связанной с этим правоприменительной практики, кратно упростив соответствующие процедуры», полагают в НАПКА.

Там добавили, что «давно и последовательно поддерживают любые усилия государства, направленные на искоренение криминала и окончательное наведение порядка в нашей крайне социально значимой и чувствительной отрасли».

Директор юридического департамента МФК «Джой Мани» Ирина Селезнева подчеркивает, что компании теперь не смогут просить об отмене постановлений приставов по формальному признаку: «Согласно позиции ВС, ФССП для наложения штрафных санкций будет достаточно получить обращение, потребовать документы, зафиксировать нарушение 230-ФЗ, а также соблюсти процессуальные требования без необходимости проведения полноценной проверки». Директор юрдепартамента Moneyman Константин Городилов полагает, что решение ВС упрощает процедуру привлечения к административной ответственности и ФССП этим воспользуется. Сам он считает «весьма спорным» вывод о неприменении к нарушениям взыскателей закона о госконтроле. Константин Городилов и Ирина Селезнева ожидают роста числа подобных штрафов со стороны приставов.

Без проверок, но с гарантиями

Этим решением экономколлегия вносит существенный вклад в развитие практики применения ст. 14.57 КоАП, считают юристы. Теперь, уточняет управляющий партнер АБ «Акцепт» Андрей Крючков, при наличии доказательной базы в виде распечаток звонков оператора, аудиозаписей, скриншотов переписки в мессенджерах необходимость в проведении мероприятий по закону о госконтроле отсутствует. В этом деле для фиксации нарушения прав заемщика (почти три сотни звонков за неполные девять месяцев) не требовалось проводить сложное контрольное мероприятие во взаимодействии с банком, было достаточно данных от сотового оператора и заявления гражданина, соглашается управляющий партнер АБ «ЭЛКО профи» Елена Козина.

По логике ВС цель проверки — получить доказательства нарушения, а если они госоргану уже предоставлены, то контрольное мероприятие излишне, говорит Андрей Крючков. В результате ВС встает на сторону потребителей, указывая, что их права могут защищаться по упрощенной системе, но, с другой стороны, тут же указывает, что контрольные (надзорные) мероприятия могут быть необязательны лишь в отношении организаций финансового сектора или при очевидности нарушения, подчеркивает управляющий партнер юрфирмы «Шапенко и партнеры» Владимир Шапенко. Подход ВС будет актуальным и для других административных правонарушений, в особенности тех, которые легко выявить при непосредственном обнаружении, на основе жалоб граждан или публикаций в СМИ, обращает внимание старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. В том числе нарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и дорожного движения, приводит он примеры.

Но у бизнеса в любом случае остаются общие гарантии, предусмотренные КоАП, объясняют юристы. Компании по-прежнему обладают всей полнотой прав, уточняет Елена Козина, начиная от представления доказательств своей невиновности или малозначительности деяния, заканчивая правом обжаловать постановление в суде.

Ян Назаренко, Анна Занина, Ксения Дементьева