Politico сообщило об обнаружении свинца в питьевой воде в зданиях Еврокомиссии

Сотрудники некоторых департаментов Еврокомиссии могли подвергаться воздействию свинца, содержащегося в питьевой воде в офисах. Это следует из внутреннего электронного письма, с которым ознакомилось издание Politico. Профсоюз TAO — The Independents, представляющий интересы работников ведомства, сообщил об обнаружении свинца «в питьевых фонтанчиках в нескольких зданиях ЕК».

Предполагаемое загрязнение могло затронуть башню Madou Plaza Tower, где работают высокопоставленные чиновники, занимающиеся вопросами конкуренции и антимонопольного регулирования. Также оно могло коснуться комплекса Covent Garden, где размещены агентства по исследованиям и инновациям.

«Это серьезная угроза здоровью на рабочем месте (…) Сотрудники имеют право на получение безопасной питьевой воды и на проведение тестирования, которое покажет реальные условия воздействия»,— цитирует издание заявление профсоюза.

Представитель Еврокомиссии сообщил, что три недели назад, во время регулярного тестирования качества воды, результаты показали нарушения «в очень ограниченном числе зданий». По его словам, подачу воды отключили и провели дополнительные проверки, которые показали, что уровень содержания свинца соответствует принятым стандартам.