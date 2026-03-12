В Омской области с торгов продано имущество обанкротившегося элеватора

Аукцион по продаже имущества обанкротившегося ОАО «Называевский элеватор» признан несостоявшимся в связи с подачей только одной заявки. По данным базы «Федресурс», лот, включающий элеватор, приемный амбар площадью 826 кв. м, административное здание, мастерские и право аренды земельного участка площадью 64,6 тыс. кв. м, приобрело ООО «Элеватор Называевск». Общество занимается хранением и складированием зерна.

Согласно протоколу, компания предложила приобрести имущество элеватора по начальной цене в размере 53,2 млн руб.

Созданное в 2002 году ООО «Называевский элеватор» было признано банкротом в сентябре 2024 года. Компания задолжала 19,2 млн руб. ООО «Агропродукт», которое и инициировало банкротство должника.

ООО «Элеватор Называевск» зарегистрировано 9 июля 2025 года в Называевске Омской области и осуществляет деятельность по хранению и складированию зерна. Компания принадлежит предпринимателю из Оренбургской области — Илье Перетачкину, который также владеет предприятием ООО «Кисуму», которое специализируется на розничной торговле чаем, кофе и какао.

Лолита Белова