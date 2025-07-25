Автобусы-«гармошки» в Екатеринбурге выйдут на маршруты с 1 августа

В Екатеринбурге с 1 августа на маршруты №49 и №51 выйдут новые автобусы-«гармошки», сообщили в городской администрации. С начала следующего месяца по городу будут ездить 12 автобусов, еще три будут в резерве для замены других на время техобслуживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Екатеринбурга Фото: Администрация Екатеринбурга

Автобусы длиной 18 м способны вмещать до 184 пассажиров, в них есть валидаторы, зарядные USB-разъемы, система «Умный город» с подсчетом пассажиром. «Линии выбраны неслучайно: по нашим данным, это наиболее востребованные пути следования, где высокий пассажиропоток. На табло будет автоматически выводиться информация о количестве зашедших в салон и оплативших проезд»,— сообщил директор филиала «Гортранс – автобусные перевозки» Виктор Замков.

Во время обкатки эксперты убедились, что новые машины позволяют удобно забирать и высаживать пассажиров на остановках, а также легко проходят узкие места на дорогах, однако в некоторых частях необходимо будет сдвинуть стоп-линии для совершения более удобного поворота. Как отмечают водители, новые автобусы более удобны в управлении, чем «Икарусы» — автобусы-«гармошки», которые ходили по Екатеринбургу с 90-х годов.

В следующем году мэрия Екатеринбурга планирует закупить еще 15 автобусов особо большого класса, чтобы запустить их по магистральным маршрутам — например, № 65.

Напомним, с 1 августа в Екатеринбурге в автобусах и троллейбусах начнут отказываться от кондукторов. Пассажиры смогут оплачивать проезд у водителя, через QR-коды или валидаторы, установленные в салонах. В автобусах кондукторы исчезнут в течение двух месяцев.

Ирина Пичурина