Первый троллейбус-«гармошку» привезут для обкатки в Екатеринбург

Первый троллейбус-«гармошку» поставят для обкатки в Екатеринбург, сообщили «Ъ-Урал» в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УТТЗ Фото: УТТЗ

Сочлененный низкопольный троллейбус модели УТТЗ 6243 выпускает Уфимский трамвайно-троллейбусный завод. Его салон рассчитан на 150 пассажиров. Машина способна функционировать при температуре от -40 до +40 градусов, и может проехать до 40 км без подзарядки. На каком маршруте будет работать новый троллейбус пока неизвестно. Вопрос о дальнейших закупках также будет рассмотрен после завершения пробной эксплуатации.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбурге «Синара» начала обкатку трехсекционного низкопольного трамвая модели «71-233».

Полина Бабинцева