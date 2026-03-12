Бизнес удивился отчетности

Индивидуальные предприниматели пришли в замешательство из-за требований Росстата по сдаче отчетности. Это нужно делать раз в пять лет. Об установленном на 2 марта дедлайне знали не все собеседники “Ъ FM”. По их словам, при открытии ИП никакой информации о необходимости сдавать такую статистику они не получали. Теперь бизнесмены экстренно оформляют электронные подписи и пишут объяснительные, почему они нарушили обозначенные Росстатом сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Собеседники “Ъ FM”, которые оформили ИП совсем недавно, настаивают, что рады были бы выполнить все требования Росстата, если бы знали о такой обязанности. Но, как утверждают предприниматели, ничего подобного от них не требовали. Впрочем, как убедился “Ъ FM”, найти гайд по отчетности можно по первой же ссылке в поисковиках — на официальном сайте ведомства. Там же написано, что ИП обязаны сдавать статистическую отчетность преимущественно в электронном виде с 2025 года.

Об этом лучше предупреждать ИП заранее, рассказала “Ъ FM” SEO-копирайтер Вета Пронина, которая не успела отправить документы в установленные сроки: «Думала, что, кроме как продолжать вводить чеки в "Мой налог", от меня ничего не требуется. 5 марта на почту пришло письмо от представителя Росстата: по федеральному закону № 282-ФЗ все респонденты — как оказалось, к ним отношусь и я — обязаны безвозмездно предоставлять статистическую информацию. В письме были указаны сроки подачи отчетов, в которые я технически не укладывалась. Тогда я начала читать чаты предпринимателей. В одном из них посоветовали позвонить по номерам, указанным в письме. Я написала по электронной почте начальнику отдела, она дала номер телефона регионального отделения Росстата, где мне подробно объяснили, как поступить.

Я поехала в ФНС, все оформила, а уже днем зарегистрировалась на сайте Росстата и передала отчет. В итоге все рассмотрели достаточно быстро».

Кто-то из предпринимателей заранее получил уведомления из Росстата, говорит владелец развлекательных центров в Санкт-Петербурге Юрий: «Бухгалтер была в курсе — насколько я помню, она подготовила этот отчет еще в конце февраля. Потом пришло письмо от Росстата о том, что его нужно направить. Я переслал его бухгалтеру, она ответила, что все уже подготовлено и в личном кабинете осталось только отправить. Я это и сделал. Правила постоянно меняются, поэтому бухгалтерия отслеживает все требования и готовит отчеты и документы. Честно говоря, я тоже был удивлен, когда получил это письмо: раньше Росстат никогда не писал мне на почту».

Требования об отправке статистики предъявляются только тем, кто попадает в выборку. Об отчетах для Росстата не знают только новички в статусе ИП, уверен основатель консалтинговой группы VvCube Вадим Ткаченко: «Есть специальные списки, которые публикуются на сайте Росстата. В них можно найти индивидуального предпринимателя, если он попал в выборку, — по ИНН. Кроме того, раз в пять лет Росстат проводит сплошное статистическое наблюдение: тогда все индивидуальные предприниматели в России включаются в статистику по определенным критериям и параметрам».

Отправлять статистику нужно даже при отсутствии дохода, подчеркивает председатель московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры» Игорь Скрипка: «Отчетность готовится достаточно просто — через электронный документооборот. Даже если она нулевая, ее все равно нужно сдать, чтобы не получить штраф или даже блокировку. Из практики могу сказать, что если в налоговой инспекции указан актуальный адрес электронной почты, уведомление обычно приходит на почту.

Многие предприниматели ведут деятельность, но могли не сдавать эту отчетность просто потому, что они слишком мелкие и на них раньше не обращали особого внимания».

По данным ФНС, всего в России зарегистрировано более 8 млн бизнес-предприятий. Из них более 4,5 млн имеют статус индивидуальных предпринимателей.

Леонид Пастернак