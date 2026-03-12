С 1 сентября билеты на электрички можно будет возвращать через интернет

С 1 сентября 2026 года возвращать билеты на пригородные поезда можно будет не только в кассах, но и через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Соответствующий приказ утвердил Минтранс России, сообщила пресс-служба ведомства.

«Процедура будет осуществляться в соответствии с правилами перевозчика, включая размер комиссии за оформление. При этом сами условия возврата остаются прежними»,— указали в министерстве. Получить назад полную стоимость проезда за вычетом сбора можно будет при возврате билета более чем за два часа до отправления поезда. Если покупатель вернет билет позже, то получит лишь половину от изначальной цены.

Новые правила также обязывают перевозчика оперативно сообщать пассажирам о любых изменениях в поездке. При покупке билета на поезд дальнего следования пассажир указывает номер телефона или адрес электронной почты. При отмене поезда, изменении маршрута дальнего следования или замене ж/д подвижного состава перевозчик должен будет в обязательном порядке уведомлять об этом.

Согласно приказу, перевозчики будут обязаны ограничивать в свободной продаже места для пассажиров с инвалидностью и в первую очередь предоставлять их тем, кто использует кресла-коляски. Пассажиры с инвалидностью, не использующие коляски, смогут оформлять билеты на специализированные места не раньше чем за 10 суток до отправления поезда.