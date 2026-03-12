С сентября несколько вузов в России запустят новые образовательные программы

Несколько российских вузов, участвующих в пилотном проекте по реформе системы высшего образования, в сентябре начнут прием первокурсников по новым образовательным программам. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. О каких вузах идет речь, он не уточнил.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Министр рассказал, что вузы запустят программы, «которых раньше вообще не было». «Речь идет, допустим, о проектировании и эксплуатации беспилотных мобильных систем. Там еще есть наработки, которые мы презентуем в ближайшее время»,— рассказал министр в интервью «России 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Отказ от «болонской системы» Минобрнауки анонсировало в мае 2022 года. Ее решили заменить на схему «базовое высшее — специализированное высшее». Срок обучения на первой ступени составит 4–6 лет, на второй — 1–3 года. Пилотный проект по введению национальной системы высшего образования будет действовать до 2029/30 учебного года. В феврале Минобрнауки подготовило проекты постановлений для перехода на новую модель образования. Она в том числе должна повысить доходы преподавателей, убеждены в ведомстве.