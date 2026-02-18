Минобрнауки подготовило проекты постановлений для перехода на новую модель образования

Минобрнауки России разработало проекты постановлений для пилотной программы по переходу вузов на новую систему высшего образования. В документах перечислены специальности и направления подготовки, по которым будут тестироваться программы базового высшего образования, специализированного высшего и аспирантуры вместо прежней «болонской системы».

С 1 сентября в России расширят эксперимент по введению национальной системы высшего образования — ее начнут тестировать в 17 вузах. Пилотный проект будет действовать до 2029/30 учебного года. Минобрнауки закрепило право студентов пилотных образовательных программ перевестись на бакалавриат, специалитет или магистратуру «в случае необходимости», пояснили «Ъ» в министерстве.

Минобрнауки рассматривает отказ от указания в дипломах общих квалификаций, не обозначающих направление и профиль подготовки выпускника. Вместо этого будут указываться «конкретные, понятные работодателю квалификации», например, «химик-эксперт», «химик-исследователь», «химик, преподаватель химии».

Отказ от «болонской системы» Минобрнауки анонсировало в мае 2022 года. Система «бакалавриат—магистратура» действовала в России с 2003 года. Ее решили заменить на схему «базовое высшее—специализированное высшее». Срок обучения на первой ступени составит 4–6 лет, на второй — 1–3 года.

