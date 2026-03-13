Вне зоны доступа

Весенний туристический сезон начался с серьезных потрясений. Из-за конфликта на Ближнем Востоке несколько популярных у россиян стран региона закрыли свое воздушное пространство. Из-за этого десятки тысяч туристов застряли за рубежом. Те, кто не успел улететь в отпуск, ждут нормализации обстановки и подыскивают альтернативные варианты. Много ли их в текущей ситуации, изучал «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Закрытое небо

28 февраля ряд стран Персидского залива закрыли свое воздушное пространство из-за угроз безопасности полетов гражданской авиации. Российские перевозчики были вынуждены скорректировать свои маршруты. Росавиация рекомендовала им выполнять рейсы в обход, через территории третьих стран.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на момент введения ограничений в ОАЭ находилось порядка 50 тыс. российских туристов (как организованных, так и самостоятельных), еще около 1 тыс. человек — в Катаре, порядка 700 туристов — в Омане и примерно 300 человек — в Бахрейне. 4 марта в Минэкономразвития РФ сообщили о начале поэтапного вывоза туристов из стран Ближнего Востока. В АТОР отмечают, что сейчас этот процесс вышел на финишную прямую. Его завершение ожидается к 15 марта.

На данный момент россиянам рекомендовано воздержаться от поездок в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт, а туроператоры приостановили продажи туров в эти страны до нормализации обстановки. В «Русском экспрессе» рассказали, что до выпуска рекомендаций Минэкономразвития аннуляции туров в указанные страны носили единичный характер. Перебронирования или отмены поступали преимущественно от клиентов, даты вылета которых приходились на ближайшее время. «Во многом это было связано с отсутствием у туристов понимания, куда сейчас можно улететь без приключений»,— рассказали в компании. В пресс-службе PAC Group подтвердили, что в первую очередь отменяются туры на ближайшие даты. При этом многие клиенты, аннулировавшие поездки, готовы лететь, как только возобновятся рейсы.

В первые дни конфликта большинство туристов предпочли занять выжидательную позицию. Сейчас же, когда ситуация приобретает затяжной характер, в «Русском экспрессе» ожидают увеличения числа обращений от клиентов по поводу отмен поездок. Правда, те туристы, чьи поездки запланированы на апрель и позднее, не спешат с аннуляцией, рассказали в пресс-службе «Интуриста». «Если же запрет сохранится вплоть до середины месяца, мы ожидаем значительного увеличения количества аннуляций и переносов поездок на апрель и майские праздники, которые и так были забронированы ранее»,— отметили в компании.

Режим ожидания

Эксперты Российского союза туроператоров (РСТ) рекомендуют туристам пока не спешить с аннулированием туров, запланированных на конец апреля и на более поздний срок. Они отмечают, что конфликт в регионе может неожиданно закончиться, а забронировать тур по прежней цене вряд ли удастся из-за высокого отложенного спроса и возможного ослабления курса рубля.

Путешественники, которые не хотят ждать, могут подобрать альтернативное направление либо аннулировать тур. Кроме того, туроператоры предлагают перенести даты поездки на более поздний срок. «Ситуацию нельзя назвать панической: большинство туристов в первую очередь интересуются возможными вариантами изменения своих поездок и ждут развития событий. Все заявки обрабатываются в рабочем порядке. Массовых неконтролируемых отказов на текущий момент нет»,— рассказали в «Интуристе».

Условия отмены и переноса тура зависят от конкретного туроператора. В компании Fun and Sun рассказали, что все вопросы, связанные с переносами поездок и возвратом средств, решаются в индивидуальном порядке.

Сначала аннулируются существующие заявки, затем клиенты решают, что делать дальше (менять направление, даты или отказаться от полета).

Например, туристы, чьи даты вылета приходятся на период до 31 марта, могут перебронировать поездку на другую страну из ассортимента компании по цене сайта с зачетом уже внесенных средств.

В «Интуристе» также индивидуально рассматривают каждую заявку на возврат. Это связано с тем, что в ассортименте компании представлено большое количество различных типов туров — от пакетных программ с блочной перевозкой до туров с авиабилетами из систем GDS (международная компьютерная система бронирований), где используются в том числе невозвратные тарифы. В компании рассказали, что в последние дни заметно выросло число запросов на возврат средств за туры. Там уточнили, что больше всего аннулирований приходится на туры в ОАЭ (порядка 90%). Причем речь идет преимущественно о поездках с ближайшими датами вылета (до 31 марта).

Потеря позиций

По данным АТОР, в 2025 году россияне совершили 2,58 млн поездок в шесть стран Персидского залива, въезд. Это 12,8% всего выездного российского турпотока. Причем 90% от этого числа приходится на ОАЭ.

С октября по май многие предпочитают отдых в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ.

Традиционно считается, что март—апрель — наилучший период для посещения данных направлений.

ОАЭ входили в число самых популярных направлений при бронировании туров на эту весну. «Только на даты с захватом 8 марта на страну приходилось 20% всех покупок (против 18% годом ранее). Теперь же привлекательность направления снизилась, а сложная ситуация на Ближнем Востоке изменила планы туристов»,— рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев. «Конфликт начался 28 февраля, и сразу же продажи в Эмираты начали снижаться. Однако в аналитике на неделю с 23 февраля по 1 марта еще присутствует некоторая доля туров в ОАЭ. Это те поездки, которые были забронированы, но еще не отменены туроператорами. Сейчас турфирмы предлагают путешественникам, купившим туры в ОАЭ с заездами до конца марта, поменять их на более безопасные варианты отдыха»,— уточнил господин Козырев.

В «Русском экспрессе» уверены, что в долгосрочной перспективе обострение не окажет существенного влияния на турпоток в ОАЭ. «В случае нормализации обстановки в регионе с высокой долей вероятности спрос будет активно восстанавливаться. ОАЭ традиционно являются одним из самых востребованных направлений у туристов из России»,— сообщили в пресс-службе компании. В «Интуристе» согласны, что после снятия ограничений интерес к ближневосточным странам постепенно восстановится, однако сроки этого процесса во многом будут зависеть от стабилизации обстановки и возобновления полноценного авиасообщения.

Говоря о перспективах ближневосточных направлений на предстоящее лето, в PAC Group отметили, что на данный сезон традиционно приходится спад бронирований из-за жары. «Поэтому пока мы не ощущаем какого-то резкого снижения спроса на лето»,— сказали в компании.

Смена курса

Пока одни туристы ждут нормализации обстановки, другие обращаются к туроператорам с просьбой подобрать альтернативное направление для отдыха. В пресс-службе «Русского экспресса» рассказали, что вместо ОАЭ клиенты компании выбирали Вьетнам, Мальдивы, Египет и даже Красную Поляну. В Fun and Sun сообщили, что желающим перебронировать тур рекомендуют в первую очередь Египет, Турцию и Таиланд. Также есть клиенты, выбирающие Абхазию, Армению, Вьетнам, Грузию, Китай, Мальдивы и Шри-Ланку. Некоторые туристы предпочитают отдых в России. В частности, в пресс-службе туроператора «Алеан» рассказали, что с 28 февраля по 6 марта было сделано на 8% больше бронирований туров по России, чем с 21 по 27 февраля. Однако в компании не связывают позитивную динамику с ситуацией на Ближнем Востоке.

По словам Олега Козырева, на прошлой неделе на первом месте в рейтинге популярных направлений была Турция с долей 33%. На втором месте пока остается Египет (28%). За неделю немного выросла популярность российских направлений для отдыха (с 8% до 11%), а также Таиланда (с 8% до 10%). Сейчас топ замыкает Китай (7%), хотя ранее эту позицию занимали ОАЭ с долей в 6%. «Отпускники стали чаще рассматривать Турцию, Россию и страны Юго-Восточной Азии. Сохраняется высокий спрос на Китай и Вьетнам. Заметно снижается спрос на поездки в Египет как регион, близкий к конфликту»,— рассказал господин Козырев.

«Если говорить о ближайших месяцах, весеннем периоде, то часть спроса перераспределяется в сторону стран Юго-Восточной Азии»,— уточнили в «Интуристе».

Сейчас россияне активно меняют планы не только на весну, но и на лето. «Если речь идет о пляжном отдыхе летом, то основная часть бронирований традиционно переориентируется на Турцию. Это направление остается одним из самых востребованных, несмотря на ситуацию»,— отметили в «Интуристе».

Транзитный фактор

Однако альтернативные зарубежные направления сейчас ненамного доступнее, чем страны Ближнего Востока. По данным АТОР, около 30% всех поездок в ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман, Саудовскую Аравию и Кувейт были транзитными. Критическая зависимость от транзита через Персидский залив наблюдается у Маврикия и стран Африки (85% поездок), Малайзии (65%), Индонезии (50–55%), Мальдивских и Сейшельских островов (35–40%). Всего, по данным ассоциации, в зоне риска не менее десяти популярных у россиян стран.

Таким образом, кризис затронул не только Ближний Восток, но и повлиял на перелеты в другие страны.

Из-за закрытого воздушного пространства туристы, которые собирались лететь через ближневосточные хабы, застряли в странах Азии и Африки. По оценкам экспертов РСТ, их число составляет порядка 8–10 тыс. При этом вернуться домой им гораздо сложнее, чем путешественникам, для которых организованы вывозные рейсы из стран Персидского залива. Свободных мест на рейсах с Мальдив, Шри-Ланки, из Индонезии и других стран не так много, что сказывается на их цене.

Туристы, которые не успели улететь из России по этим направлениям, аннулируют туры или пробуют подобрать другие варианты перелета. «Если в маршруте использовались рейсы ближневосточных авиакомпаний и перелет должен был осуществляться через хабы этих регионов, например при перелетах на Мальдивы, Шри-Ланку, в Таиланд, на Маврикий или Занзибар, то при отмене этих рейсов, соответственно, приходится аннулировать туры. Сейчас мы совместно с партнерами стараемся оперативно подобрать альтернативные варианты перелета или предложить туристам перенос поездки на другие даты либо на иные направления»,— рассказали в «Интуристе».

В PAC Group отметили, что пока удорожания туров по альтернативным направлениям не замечено. «Но если турист выбирает рейсы с более сложной логистикой и путями облета Ближнего Востока, то да, такой перелет обойдется дороже»,— сообщили в компании. «При необходимости выстраивания альтернативных маршрутов, например с использованием прямых рейсов или стыковок через Китай и другие страны, стоимость авиабилетов может вырасти до 70%»,— подтвердили в «Интуристе».

«Кроме того, временное сокращение доступных маршрутов приводит к перераспределению пассажиропотока и повышенной нагрузке на оставшиеся рейсы. В определенные даты это может создавать ограниченное предложение авиаперевозки, соответственно, растут цены на перелеты»,— отметили в компании.

«Цены на перелеты могут вырасти, так как туристы будут активно пересаживаться на рейсы других перевозчиков, в первую очередь китайских авиалиний. Так как ценообразование динамическое, увеличение спроса с высокой долей вероятности приведет к росту тарифов»,— сообщили в «Русском экспрессе».

Туманные перспективы

Как дальше будет развиваться ситуация, сейчас предположить сложно. Во многом она зависит о того, затихнет ли конфликт в ближайшее время или затянется. По данным аналитиков АТОР, в лучшем случае совокупные потери выездного туризма составят порядка 350–450 тыс. поездок. За счет перераспределения потоков общий спад может оказаться в пределах 1–2% от уровня прошлого года.

При реализации самого пессимистичного сценария — сохранения геополитической нестабильности в регионе более полугода — российский выездной туризм может потерять порядка 1,9 млн поездок. Такое развитие событий также может привести к перегреву цен на альтернативных направлениях. Как бы то ни было, сегодня туристическому рынку предстоит адаптироваться к новой структуре спроса и быть готовым перестраивать логистику перевозок.

Ксения Черняева