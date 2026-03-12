В Кузбассе продлили меру пресечения завотделением по делу о смерти младенцев

Суд продлил до 13 июня меру пресечения в виде запрета определенных действий заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой горбольницы № 1 по делу о смерти младенцев. Об этом ходатайствовало следствие, сообщил сегодня объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. Медработник и его адвокат возражали против продления меры пресечения.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как ранее сообщал СКР, расследующий смерть десяти младенцев, и. о. завотделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей Алексей Эмих обвиняется следствием в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Главврачу больницы Виталию Хераскову вменяют в вину халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ), он находится под домашним арестом.

По данным следствия, младенцы могли умереть от внутрибольничной инфекции из-за несоблюдения руководителями и врачами больницы санитарно-эпидемиологических норм. «Так, по результатам исследования у погибших выявлена бактерия, которая может вызывать у человека пневмонию, бронхит, отит, менингит и иные тяжелые заболевания. Кроме того, в пробах, отобранных в акушерском стационаре, также обнаружена бактерия единого штамма с пробами, полученными от умерших детей, что подтверждено и проведенным Роспотребнадзором эпидемиологическим расследованием»,— говорится в сообщении. В СКР также отметили, что, согласно медицинской документации, перед поступлением в перинатальный центр у потерпевших рожениц инфекции не было.

Как писал «Ъ-Сибирь», младенцы умерли в начале января в новокузнецком роддоме, входящем в состав Новокузнецкой ГКБ №1. Виталий Херасков и Алексей Эмих были задержаны.

Илья Николаев