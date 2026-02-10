Предъявлено обвинение по делу о смерти десяти младенцев в новокузнецком роддоме

Обвинение предъявлено должностным лицам ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница №1», где в первые дни января скончались новорожденные. Информация об этом размещена в Telegram-канале СКР.

По сообщению ведомства, главврач больницы Виталий Херасков обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть десяти лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). И. о. завотделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей Алексей Эмих — в причинении смерти десяти лицам по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

По данным следствия, младенцы могли умереть от внутрибольничной инфекции из-за несоблюдения руководителями и врачами больницы санитарно-эпидемиологических норм. «Так, по результатам исследования у погибших выявлена бактерия, которая может вызывать у человека пневмонию, бронхит, отит, менингит и иные тяжелые заболевания. Кроме того, в пробах, отобранных в акушерском стационаре, также обнаружена бактерия единого штамма с пробами, полученными от умерших детей, что подтверждено и проведенным Роспотребнадзором эпидемиологическим расследованием»,— говорится в сообщении. В СКР также отметили, что, согласно медицинской документации, перед поступлением в перинатальный центр у потерпевших рожениц инфекции не было.

Как писал «Ъ», младенцы умерли в начале января в новокузнецком роддоме, входящем в состав Новокузнецкой ГКБ №1. Виталий Херасков и Алексей Эмих были задержаны. Первый из них находится под домашним арестом, второму в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий. Расследование уголовного дела ведет ГСУ СКР.

Валерий Лавский