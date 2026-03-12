В Ярославле рядом с «правительственным кварталом» построят гостиницу

В Ярославле на улице Зои Космодемьянской началось строительство гостиницы. Об этом сообщили в областной инспекции государственного строительного надзора.

Фото: Инспекция государственного строительного надзора

Извещение о старте работ направил в инспекцию застройщик Денис Алексеев. Земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м находится в частной собственности и разрешен для гостиничного обслуживания. Рядом находятся школа №94 и администрация Ярославского района. Неподалеку от этого участка также расположен «правительственный квартал» (Советская, 69) , куда переезжают структуры правительства области.

Гостиница будет трехэтажной и кирпичной. На каждом этаже будет по пять номеров.

«Каждый номер состоит из кухни, санузла и одной (11 шт.) или двух жилых комнат (3 шт.). В каждом номере имеется выход на лоджию или французский балкон. На 1-ом этаже запроектирован 1 номер для инвалидов»,— рассказали в инспекции.

В здании предусмотрен пассажирский лифт и лестничная клетка. Запланирована площадка на три места для кратковременной стоянки авто.

Алла Чижова