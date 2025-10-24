Старооскольского строителя Карла Лоора заключили в СИЗО по делу о даче взятки

Прокуратура Белгородской области сообщила о заключении под стражу руководителя крупной строительной организации, обвиняемого в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о 70-летнем главе крупного застройщика в Старом Осколе «КМАжилстрой» Карле Лооре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карл Лоор, глава компании «КМАжилстрой» (фото 2008 года)

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый через посредника передал должностному лицу администрации Старооскольского городского округа в качестве взятки благоустроенную квартиру стоимостью не менее 18 млн руб. Вознаграждение, по данным прокуратуры, передавалось за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности общества по строительству недвижимости на территории округа.

В СИЗО господина Лоора отправили на два месяца. Расследованием дела занимается управление Следственного комитета РФ по Белгородской области, в его основу легли материалы УФСБ.

Старый Оскол в 2017-2021 годах возглавлял Александр Сергиенко. После отставки он стал фигурантом уголовных дел о получении взяток от предпринимателей Владимира Глазкрицкого и Дениса Гринякина. В прошлом году Сергиенко приговорили к 11 годам и девяти месяцам колонии строгого режима.

Владимир Зоркий