Топ-менеджера «Виту проект» арестовали по делу о хищении 84 млн руб. Росгвардии

Московский 235-й гарнизонный военный суд арестовал топ-менеджера строительной компании «Виту проект» Максима Козлова до 15 апреля. Он проходит по делу о хищении почти 84 млн руб. у Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный документ.

Максима Козлова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По данным следствия, в 2023 году господин Козлов, будучи исполнительным директором «Виту проект», и гендиректор компании Сергей Архипов совместно с должностными лицами Росгвардии решили похитить бюджетные деньги, предназначенные на строительство и реконструкцию объектов.

Из материалов судебного дела следует, что обвиняемые предоставляли подложные счета на оплату и способствовали увеличению цены контракта между ФГКУ «9-й ЦЗЗ Росгвардии» и «Виту проект» на сумму 83,7 млн руб. Позже средства были перечислены на счет компании в качестве аванса и использовались участниками схемы в личных целях.

В отношении сотрудника ФГКУ «9-й ЦЗЗ Росгвардии» и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями организованной группой при выполнении госзаказа (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 285.4 УК), а также о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).