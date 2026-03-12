Возобновляется авиасообщение Ярославля с Пермью
Авиарейсы между Пермью и Ярославлем возобновятся с 1 июня. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Информация о рейсах появилась в расписании аэропорта Перми Большое Савино. В расписании аэропорта Ярославля Золотое кольцо (Туношна) пока информации нет. Выполнять полеты будет авиакомпания «РусЛайн» по понедельникам и субботам. Маршрут включен в перечень авиарейсов, субсидируемых из бюджета Ярославской области.
Авиарейсы запланированы до конца лета на самолете Bombardier. Полет занимает 1 час 35 мин.