Возобновляется авиасообщение Ярославля с Пермью

Авиарейсы между Пермью и Ярославлем возобновятся с 1 июня. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Информация о рейсах появилась в расписании аэропорта Перми Большое Савино. В расписании аэропорта Ярославля Золотое кольцо (Туношна) пока информации нет. Выполнять полеты будет авиакомпания «РусЛайн» по понедельникам и субботам. Маршрут включен в перечень авиарейсов, субсидируемых из бюджета Ярославской области.

Авиарейсы запланированы до конца лета на самолете Bombardier. Полет занимает 1 час 35 мин.

Антон Голицын