Инвесторы указали Минфину на проблему с налогами по бумагам компаний-банкротов

Ассоциация розничных инвесторов попросила Минфин решить проблему начисления налогов для частных инвесторов при ликвидации компаний, выпускавших ценные бумаги. Об этом сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на письмо АРИ статс-секретарю—заместителю министра финансов Алексею Сазанову.

При ликвидации компании инвесторы несут убытки по принадлежащим им ценным бумагам, указано в обращении ассоциации. Бумаги списываются со счета инвестора либо на эмиссионный счет эмитента, если они изначально учитывались в Национальном расчетном депозитарии. Из-за этого инвестор фактически не может сальдировать убыток от ликвидации эмитента.

«Каждый конкретный инвестор может зафиксировать убыток, продав облигации, пока они торгуются, но финальный покупатель все равно столкнется с описанной выше проблемой»,— пояснил «РБК Инвестициям» председатель совета Ассоциации владельцев облигаций Александр Беркунов. АРИ предложила изменить законодательство для сальдирования убытков от банкротства эмитента.