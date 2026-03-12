Россия выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников Родидеала

Генпрокуратура России решила выдать Румынии гражданина республики Василя Родидеала, который более года содержится в российском СИЗО. Его арестовали в феврале 2025 года по запросу Интерпола. На родине Родидеала обвиняют в тяжких преступлениях.

Как рассказала «РИА Новости» адвокат Родидеала Лилия Мамашева, решение о выдаче было обжаловано в суде, но первая инстанция оставила его в силе. Апелляционная жалоба также подана, дата ее рассмотрения пока не назначена. Если апелляция будет отклонена, то выдача состоится, уточнила госпожа Мамашева. По словам адвоката, Родидеал хотел бы остаться в России.

Василь Родидеал жил в РФ под именем Василия Кравцова. Личность преступника удалось установить благодаря отпечаткам пальцев. В Румынии ему грозит 12,5 лет лишения свободы по обвинениям в создании и поддержании организованной преступной группы, незаконном хранении боеприпасов и необоснованном подстрекательстве к убийству.

Румынские правоохранительные органы утверждают, что в 2005 году Родидеал планировал убить своего бизнес-партнера. Из-за вмешательства полиции довести замысел до конца он не смог, после чего скрылся из страны.